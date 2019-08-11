Цитата: maxsaf:

Я знаю - как у нас. Мороженое тут купить - ну точно не проблема.

Я немножко о другом. О финансовой стороне вопроса. Ты можешь купить, я, ещё кто то ...а для кого то это непозволительная роскошь покупать килограммами..одна мороженка в неделю и будь ласка добр