wasde123 Re: "Лежачие полицейские" есть, а пешеходных переходов... #1





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 02.08.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:55 Аким не заботится о безопасности наших детей вообще!!!!!!У нас возле 5 А школы есть пешеход и нет "лежачих полицейских",а у Вас наоборот. Неужели все думают, что мы в газету пишем из-за того, что нам делать нечего???? Многие люди написали бы в газету о наших проблемных дорогах, но просто не решаются! Через месяц дети пойдут в школу опять по НЕБЕЗОПАСНЫМ дорогам! Надеемся мы получим положительный результат от нашего обращения в газету!!!!!!!