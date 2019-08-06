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§ NG.kz
"Лежачие полицейские" есть, а пешеходных переходов - нет
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этой проблеме на ул. Юбилейный в п. Заречный сообщила подписчица "НГ" в Instagram @alfiya_uspanova. По ее словам, на всей улице сделали "лежачих полицейских", но вот ни одного знака "Пешеходный переход" не поставили.
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§ wasde123
Re: "Лежачие полицейские" есть, а пешеходных переходов...
wasde123


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 02.08.19
Отправлено: 06.08.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким не заботится о безопасности наших детей вообще!!!!!!У нас возле 5 А школы есть пешеход и нет "лежачих полицейских",а у Вас наоборот. Неужели все думают, что мы в газету пишем из-за того, что нам делать нечего???? Многие люди написали бы в газету о наших проблемных дорогах, но просто не решаются! Через месяц дети пойдут в школу опять по НЕБЕЗОПАСНЫМ дорогам! Надеемся мы получим положительный результат от нашего обращения в газету!!!!!!!
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