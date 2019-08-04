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§ NG.kz
В Костанайской области открыли региональный зал тестирования госслужащих
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый зал тестирования расположился в городе Аркалык. Торжественная церемония открытия состоялась 2 августа с участием руководителя Департамента по делам госслужбы области Салауата Муксимова и акима города Аркалык Эльдара Кузенбаева.
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§ Серый волк
Re: В Костанайской области открыли региональный зал тестирования...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10523
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.08.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руиновая коррупция на обломках многоэтажек наверное страшно испугалась.
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