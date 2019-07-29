Пожароопасность необработанного пенополистирола Немодифицированный пенополистирол (класс горючести Г4) — легковоспламеняющийся материал, воспламенение которого может произойти от пламени спичек, паяльной лампы, от искр автогенной сварки. Пенополистирол не воспламеняется от прокаленного железного провода, горящей сигареты и от искр, возникающих при точке стали[38]. Пенополистирол относится к синтетическим материалам, которые характеризуются повышенной горючестью. Он способен сохранять энергию от внешнего источника тепла в поверхностных слоях, распространяя огонь и инициируя усиление пожара[39]. Температура воспламенения пенополистирола колеблется от 210 °C до 440 °C в зависимости от добавок, используемых производителями[40][41]. Температура воспламенения конкретной модификации пенополистирола определяется согласно сертификационному классу. При воспламенении обычного пенополистирола (класс горючести Г4) в короткое время развивается температура 1200 °C[38], при использовании специальных добавок (антипирены) температура горения может быть снижена согласно классу горения (класс горючести Г3). Горение пенополистирола проходит с образованием токсичного дыма различной степени и интенсивности в зависимости от примесей, добавленных к пенополистиролу для снижения дымообразования. Дымовыделение токсичных веществ в 36 раз больше по объёму чем у древесины. Горение обычного пенополистирола (класс горючести Г4) сопровождается образованием токсичных продуктов: циановодорода, бромоводорода и т. д.[42][43]. По указанным причинам изделия из необработанного пенополистирола (класс горючести Г4) не имеют сертификатов допуска для применения в строительных работах. Производители используют модифицированный специальными добавками (антипиренами) пенополистирол, благодаря которым материал имеет различные классы по воспламенению, горючести и дымообразованию. Таким образом, при корректном монтаже, в соответствии с ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия», пенополистирол не представляет угрозы для пожаробезопасности зданий. Технология «мокрого фасада» (WDVS, EIFS, ETICS), которая подразумевает применение пенополистирола в качестве утеплителя в ограждающей конструкции, находит большое применение в строительстве. Модифицированный пенополистирол для пожарной безопасности Для снижения пожароопасности пенополистирола при его получении к нему добавляют антипирены. Полученный материал называется самозатухающим пенополистиролом (класс горючести Г3) и обозначается у ряда российских производителей дополнительной буквой «С» в конце (например — ПСБ-С)[44]. 01.05.2009 вступил в действие новый федеральный закон ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Изменилась методика по определению группы горючести горючих строительных материалов. А именно, в статье 13, пункт 6 появилось требование, исключающее образование капель расплава в материалах с группой Г1-Г2[45] Учитывая то, что температура плавления полистирола около 220°C, то все утеплители на основе этого полимера (в том числе экструдированный пенополистирол) с 01.05.2009 будут классифицированы группой горючести не выше Г3. До вступления ФЗ 123 в силу, группа горючести марок с добавлением антипиренов характеризовалась как Г1. Снижение горючести пенополистирола в большинстве случаев достигается заменой горючего газа для «надувания» гранул на углекислый газ[46].
То есть, можно снизить горючесть, но совсем негорючим он не станет!
И да - сертификат сомнению не подлежит! На нём не написано, что эти плиты предназначены для облицовки фасада. То есть, продукция нормам соответствует, а правильное применение этой продукции отсутствует.
И такая проверка на горючесть - "не горит, а плавится" - совсем не метод. Методика определения описана в ГОСТ: http://docs.cntd.ru/document/9056051. Лучше поменяйте материал - это же жилой дом! Там люди минимум 14 часов в сутки находятся, не как на работе - 8-9.
Обычная болтология с притянутыми за уши познаниями терминов "поясняешь и доказываешь". Я просто называю вещи своими именами, а не это "ой всё" как вам товарищ кажется.
Ну вы сейчас товарисч этим как раз и занимаетесь, пустохбрехством на ровном месте, вместо того что бы признать свои не компетентность в некоторых вопросах риторики
Цитата:
Пересмотрел видео..Тут Дрон за клеевую основу говорил. Есть подозрение, что причина возгорания больше в ней. Что однако не закрывает проблему пожарной безопасности зданий.
Если придраться клею которая горит то это да косяк! Но таким образом можно придраться к установщикам окон они пенят пенной которая горит и горит очень хорошо.Зовите пожарных у нас весь города в опасности!!
И такая проверка на горючесть - "не горит, а плавится" - совсем не метод. Методика определения описана в ГОСТ: http://docs.cntd.ru/document/9056051. Лучше поменяйте материал - это же жилой дом! Там люди минимум 14 часов в сутки находятся, не как на работе - 8-9.
Все Витя убедил, пусть строители и фонд чего-то там за свой фасад отдуваются)
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