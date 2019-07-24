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§ NG.kz
Новые дороги уже рассыпаются
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36279
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дорогу от Лисаковска до Октябрьского пожаловался пользователь сайта Водитель.
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§ raem
Re: Новые дороги уже рассыпаются
raem


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 24.07.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ответ очевиден! у нас ,КЛИМАТ!!! :-)
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§ директор пляжа
Re: Новые дороги уже рассыпаются
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.07.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ответ очевиден: 30%
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§ olegggon
Re: Новые дороги уже рассыпаются
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.07.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всё ГУМУС, злой и беспощадный 😁.
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* drakon
Новые дороги уже рассыпаются
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16886
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, сколько километров я по этой
дороге - наездил, при советах.
Лучшая дорога в области - была... :lol:
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§ alex_60
Новые дороги уже рассыпаются
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лучшая дорога в области - была..


я тоже. ездил там. на москвиче.
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§ alex_60
Новые дороги уже рассыпаются
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и когда в Лисаковку .
когда еще в Рудном была для кустанайцев.
типа таможни.
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§ alex_60
Новые дороги уже рассыпаются
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поехали как то на Яве с другом к другу, в Рудный,
просидели ночь на этой таможне,на втором этаже.
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§ Елена Элерт
Re: Новые дороги уже рассыпаются
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и когда в Лисаковку


не Лисаковку милейший, а в Лисаковск
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§ alex_60
Новые дороги уже рассыпаются
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:

уступлю даме.
а вы там были?
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§ Елена Элерт
Re: Новые дороги уже рассыпаются
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

В Лисаковске? в поселке Октябрьский?
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* drakon
Новые дороги уже рассыпаются
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16886
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а вы там были?

Я там даже жил, можно - сказать.
И возможно Завгара - знаю, лично... :lol:
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* drakon
Re: Новые дороги уже рассыпаются
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16886
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
raem:
Сейчас на протяжении всей трассы появились ямки и неровность. Как так?

Так положили, просто на землю, асфальт, толщиной=
1.5 см. Пешеходы его за неделю - раздолбали.
Где - антикорупционщики?... :lol: ;-)
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§ лимон
Re: Новые дороги уже рассыпаются
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.07.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обочина выше полотна, до первого дождя продержится
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§ Елена Элерт
Re: Новые дороги уже рассыпаются
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пешеходы его за неделю - раздолбали


Что-то не уверена я что на трассе между Лисаковском и Октябрьским так много пешеходов передвигается что бы они успели так асфальт попортить))
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