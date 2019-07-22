maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #1169





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2347

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:11 Цитата: Обликоморале:

А зачем тебе наша погода?

А кому тут алекс эти секретные сведения публикует? Вы то и без него прекрасно знаете