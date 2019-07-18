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§ NG.kz
Игровые площадки разваливаются. Что делать?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36270
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На нашей игровой зоне играть не безопасно. Интересно это везде так? П.Мичурино, качели на детской площадке почти развалились.
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§ Vital
Re: Игровые площадки разваливаются. Что делать?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да. По всей стране такое. Даже новые дома трещат по швам. :-o ;-)
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§ Ольга Колоколова
Re: Игровые площадки разваливаются. Что делать?
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2327
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.07.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На народную новость об опасных качелях отреагировала пресс-служба акимата Костанайского района.
- На прошлой неделе в "Нашей газете" была публикация о сломанной качеле в Мичуринском сельском округе. Аппарат акима Мичуринского сельского округа незамедлительно устранил проблему, отремонтировав конструкцию. Завтра она будет ещё и покрашена, - сообщает пресс-секретарь Анара Кызыкенова
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§ yudjin
Игровые площадки разваливаются. Что делать?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6002
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.07.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Аппарат акима Мичуринского сельского округа незамедлительно устранил проблему,

Наверное Сварочный аппарат акима.... и далее по тексту.
Как хорошо, что у акима есть сварочный аппарат, однако... ;-)
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* Yorik
Игровые площадки разваливаются. Что делать?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 23.07.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Сварочный аппарат акима

:lol:
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* Серый волк
Игровые площадки разваливаются. Что делать?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10364
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
аппарат акима.

Ну хоть на что-то аппарат пригодился!
Варить качели умееет.
А то купили и содержали за счет населения, а аппарат поди долго без дела пылился.

Обязательно через месяц проверьте, хорошо ли проварен шов этим аппаратом, не потрескался и не отвалился ли.
Если все хорошо, можно аппарат снабдить пачкой (электродов, а не то что некоторые подумали) :lol: и дальше использовать на благо жителей по прямому назначению :lol:
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