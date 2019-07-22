/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 78 из 78«1...767778
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Бахрейне

В Талапкере.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно в Бахрейне. Жарко только коню будет.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким то в бахрейне не был.

Пусть ставит в деревне место
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня жирик что то трет

[Исправлено: alex_60, 22.07.2019 - 17:40]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Батька хорошо сегодня сказпл.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он же теперь главный по СССР.. :-P
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ветер сегодня.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юго западный
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2338
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ветер сегодня

Очень информативный пост. А главное читается на одном дыхании, не то что поэмы серого волка )))
Родным сегодня можно не звонить из-за этого спойлера :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 78 из 78«1...767778
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 85
Пользователей: 2
Всего: 87

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх