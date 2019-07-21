/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что такое сертификат Qaznet и безопасен ли он - разбирается сайт factcheck.kz		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Что такое сертификат Qaznet и безопасен ли он - разбирается сайт factcheck.kz
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17-18 июля абонентам мобильных операторов Казахстана было разослано сообщение, что всем «необходимо» установить национальный сертификат безопасности. В противном случае операторы предупреждают о возможных проблемах с выходом в интернет. Разбираемся, что это за сертификат, сможет ли он повысить безопасность и стоит ли его вообще устанавливать.
Читать новость

§ JereK
Что такое сертификат Qaznet и безопасен ли он - разбирается сайт factcheck.kz
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кто разрабатывал сертификат


:lol: Сам сертификат "разрабатывается" одной командой консоли. Кто угодно может "разработать" хоть 100500 таких сертификатов за день. А вот программный комплекс, реализующий MITM-атаку и производящий модификацию траффика - это да, это нужно разрабатывать. Или просто купить, что наверняка и сделано в данном случае.

[Исправлено: JereK, 21.07.2019 - 10:29]
Профайл

§ peshexod
Re: Что такое сертификат Qaznet и безопасен ли он - разбирается...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3374
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 22.07.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо декларируемых правах и свободах граждан, на деле стремление к тотальному контролю, то что мы уже видели и видим в странах с тоталитарным режимом.
И никакая забота о государственной безопасности не может оправдать, так как по факту даже её не будет.
И что особенно удручает, так это очередное лоббирование частного интереса под соусом государственного.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Галина Каткова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 2
Всего: 107

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх