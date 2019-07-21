peshexod Re: Что такое сертификат Qaznet и безопасен ли он - разбирается... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3374

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:32 Вместо декларируемых правах и свободах граждан, на деле стремление к тотальному контролю, то что мы уже видели и видим в странах с тоталитарным режимом.

И никакая забота о государственной безопасности не может оправдать, так как по факту даже её не будет.

И что особенно удручает, так это очередное лоббирование частного интереса под соусом государственного.