JereK Флуд и оффтопик (часть 4) #1151





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Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:31 Цитата: alex_60:

Иди за тараканами посмотри.



Мои тараканы передают вам привет и сообщают, что, если продолжите так накулдыриваться, они прийдут к вам в гости в костюмах зеленых белочек и будут водить хороводы.



[Исправлено: JereK, 21.07.2019 - 21:34]