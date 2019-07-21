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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2328
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Что с #1523?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


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Сообщений: 4110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну так стерла она в семь утра.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что с #1523?

Уволить его надо, не работает работу.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ваще не в курсе, я ж не видел ничего этого

Это расценили как разжигание какой то розни.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Срок хранения наверное лет семь назад вышел
Проверь сначала на соседском кошаке.
Или его уже не?
Ты на нем ничего не проверял,?

[Исправлено: alex_60, 21.07.2019 - 12:45]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Китае уже проголосовали 59 украинцев,///
А вот по Кустанаю пока данных нет
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16861
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Уволить его надо, не работает работу.

Алекс, уволить меня может только-
моя внучка, которая тоже тут-бывает.
Анонимно - правда... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Что значит анонимно.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А голосовать не ходили?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16861
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что значит анонимно.

На НГ не зарегистрирована, в ОК - тоже.
Но тебя знает очень хорошо... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как жара задолбала.
Завгар говорит у вас на следующей неделе жара будет.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как у вас. Ты в гамбурге.
Он дортмунде.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но тебя знает очень хорошо...

Рюпередавай ей привет. Тогда.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16861
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Завгар говорит у вас на следующей неделе жара будет.

Да, я тоже - слышал,до +40,уже было, в этом году.

Но вчера вечером, ливень - был. Целый час.
А я перед этим - поливал... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6327
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лучшее

Да лехко. Карт Норе растворимый, Эгоист в зернах. :-P
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