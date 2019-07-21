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Страница 75 из 76«1...73747576»
* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2324
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Да есть с кем. Но все равно спасибо, что беспокоитесь
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 06:45
Комментарий удален модератором.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 07:04
Комментарий удален модератором.
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 07:10
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6325
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.19 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Нашествие

Имел удовольствие, побывать в 2005 на Байсереке и в 2012 в Большом Завидово. :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6325
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.19 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

:lol: Не буянь.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Жить, как говорится, хорошо! - А хорошо жить - еще лучше!"
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 10:15
Комментарий удален модератором.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 10:16
Комментарий удален модератором.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удаляет на нац почве..
А где мозги?.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 июля украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок. ///
Вот хохлы. Такие херои.
За несколько часов до перемирия.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мафия хохлов ту похоже.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думают что это матерное слоа моххво _хохол. А мозги есиь?
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§ Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2326
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 21.07.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Удаляет на нац почве..А где мозги?
Вопрос не к администрации сайта. Мы не брали. Поищите, может дома найдутся. Хотела бы вам напомнить, что разжигание национальной розни запрещено не только правилами сайта, но и законом РК. Ну а хамство - это показатель исключительно уровня того, кто его продуцирует.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня мама хохлушка, и теща тоже.
Если что. Но у них мозги были и есть.

[Исправлено: alex_60, 21.07.2019 - 11:11]
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Ответить Новый топик
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