drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1517





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16855

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:14 Цитата: alex_60:

Кофе в зернах - нет

Как это нет? У меня, как в Греции - всё есть.



Только я его в банку, от растворимого-

высыпал.

Цитата: alex_60:

Икры черной не знаю сколько.

Икра чёрная,как ни странно - есть...