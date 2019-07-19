elektron Re: Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3228

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:31 А это интересно что за опрос? 17-го начался, 24-го должен был закончиться, а уже не активный? Опрошаемый струхнул? Да сколько уже можно, об этих переименованиях, всё никак не успокоятся ономасты? Главное ведь никто нормально то и объяснить не может, зачем? Потом удивляемся, врачей ищем привлекаем плюшками. Слов нет. Оставьте в покое названия сёл, городов и улиц. И будет всем мир. Время придёт, переименуете. Но время только уходит, а с ним и люди, так нужные стране. Так что давайте ещё на газ дожмите и будет сахара.