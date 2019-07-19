electro Re: Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов... #1





(Пользователи) Сообщений: 24

Регистрация: 01.01.15 (Пользователи) Отправлено: - 22:27 по поводу 4 пункта:

"незаслуженно забытым" кем? Пусть даже 18 миллионами этой страны, что не идет ни в какое сравнение Помнящих о нем на всей планете.

Так шта незаслуженно забытым Гагарину не грозит, как бы ни старались акунамататы

Наряду с бесконечными новыми программами образования, этот шаг дополнительная галочка, чтобы сделать свой народ еще более невежественным. Как-то так