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Страница 72 из 72«1...707172
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2307
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может это не совок, а то чем совок хотел стать. Я не говорю за всю страну, только про нашу местность, в других же местах может быть по другому.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Но всё же идеи социализма живут и побеждают, в отдельно взятой организации. :lol:
Бгг, сообщение за номером 1065 упустил.
Добавлю к организации отдельно взятые местности.

[Исправлено: Обликоморале, 19.07.2019 - 10:11]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С днем рождения, товарища !!!
"Золотые слова" актуальные до сих пор.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.07.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или у меня слишком теплые воспоминания о совке.

Скорее превратное представление о капитализме :-)
Экономическая база у обеих моделей одна. Разнятся лишь методы реализации. Так что в конечном итоге результаты должны быть сильно сходными, с поправкой на идеологию. :-) Другое дело что этап "агрессивного" взаимодействия Вы скорее всего просто не застали. :-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3223
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
С днем рождения, товарища !!!"Золотые слова" актуальные до сих пор.

Эт точно, особенно в некоторых аулах, где девушек за красоту камнями закидывают. И это в 21-ом веке то...
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3223
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
в других же местах может быть по другому.

с баблосами оно везде по другому будет. :-P Всегда можно найти что то "хорошее", даже там где его и нет.
А вот наоборот как то сложнее получается. :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Что такое ГР
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2307
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что такое ГР

Могу спросить то же самое
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А откуда знаешь что не пишет?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3223
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
alex_60:

Я уже в голос ржу.

Цитата:
alex_60: ///ну находясь где-то там в "прекрасном далеко" надо соблюдать некий такт, когда активно вмешиваетесь в обсуждение давно уже не ваших проблем. ИМХО///Сказал ГР сегодня


Из вопросов к редакции. :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3223
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный редактор? ГР? 8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Главный редактор? ГР?

Ясен пень.
Только откуда он знает что он ему не пишет.
Вот вопрос.
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Ответить Новый топик
Страница 72 из 72«1...707172
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