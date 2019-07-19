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≡ Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: Обликоморале
Голосование:  Ваше отношение к этому предложению.
Двумя руками за.
Надо подумать.
Категорическое нет.
 
§ Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
при мне, они стояли на Тарана

Эти уже наверное давно на Риппербане в Хамбурге.
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§ drakon
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16842
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Эти уже наверное давно на Риппербане в Хамбурге.

Скорее всего - на пенсии уже. А ваще тамЮ
кого только нет. На каком языке, ты - заговориш,
такую и приведут, хоть на Чукотском... :lol: :oops:
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§ Ваш земляк
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2161
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У тебя устаревшие сведения, не замечал давно там жриц любви.

Ну так я и уехал 15 лет назад. А раньше, помню, стояли вдоль Карбышева. А ещё была знаменитая общага-гостиница в "Западном".
Профайл

§ Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ваще тамЮ кого только нет.

Барбара в курсе, что ты нет нет там профессиональным спортом занимаешься? :lol:
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§ Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Она и сейчас вроде тем же известна, недаром название "Уют" :lol:
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§ drakon
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16842
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
недаром название "Уют" :lol:

У вас даже мужики не знают,что такое-
Публичный дом. Всё их называют массажный-
салон... :lol: :oops:
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