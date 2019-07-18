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Страница 71 из 71«1...697071
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У югов было так на заводах.
Обьявление
1.Вопросы
2.закуска.
Если у кого дн, ставили стол в кабинете, на столе бутыль со сливовицей. И закуска
Кто хотел, заходил.
Но такие дела были только на сборочных производствах, а не там где линии выпускали продукцию.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да, все может быть.
На сименсе в Фюрте тоже не видел.
Но нас по злачным местам не водили.
Может в столовых.

[Исправлено: alex_60, 18.07.2019 - 21:05]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алексу пример: чинуша приходит на работу - а ему уже очередь с утра - откаты заносят, персональную комнату отдыха - отделку заканчивают. Средства поступили - надо осваивать. Как не любить такую работу?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3213
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Во время паузы кто хотел, тот пил. Не видел правда что кто то пил пиво, не обращал внимание. Сами мы пили пиво.

Ну так может для "вас" и поставили. Остальным запрещено было? :-P
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ты про что?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про работу, которую можно и любить и обожать, и просто нравится ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
запрещено было?

Нет, там чисто сборка была линии,
Фирма сняла площади в другом городе.
Хотя может и так.
На базе то холодильники стояли.
И пива там не было.
Но на работе пиво мы не пили.
Только в обед. В ресторане.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Да вроде ты про откаты, освоения.
Определись в какой ветке писать.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Можете обяснить алексу, как связан пост об откатах и бюджетах с темой о любимой работе и прочих плюшках. Я попытался ))

[Исправлено: maxsaf, 18.07.2019 - 21:34]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3213
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну плюшки плюшками ;-)
Думаю нет необходимости.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот где работа и любовь, сами по себе отдельно, существуют,так это у французов.
Лямур, шершеля фам..
Они такие и в работе, витают в облаках.
Такое было впечатление.
Легкие на подьем.
От немцев отличаются во всем абсолютно.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3213
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у французов.Лямур, шершеля фам.. Они такие и в работе, витают в облаках. Такое было впечатление.

Как были, так и остались. На кассе в супермаркете, будет 3-5-ть человек, можно прождать до получаса, пока обслужат. :lol: в германии все 10-ть за 15-ть минут пройдут.
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