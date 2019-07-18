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Страница 70 из 71«1...68697071»
* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмываемый позор. Тобол уступил карлику и вылетел из лиги европы.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3210
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а то обожаю,люблю.

Можно и так сказать, я не против! ;-)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
европейцев свои ценности

Знаем мы эти ценности.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
я не против

За обожаньем, любовью, после прелюдии, следует что то большее, продолжение так сказать. Как с, этим?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3210
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, а ты борщ любишь? А так всё нормально.
Но с работой так незя! ;-)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а ты борщ любишь

Я борщ люблю кушать, он моя личная собственность. Как и что что другое.
Но работа наемного работника-это то что тебе дали к исполнению, работа тебе не принадлежит, ты только вкладавашь в нее свой труд. Выполненая работа принадлежит тому кто дал ее тебе к исполнению.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3210
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Но работа наемного работника-это то что тебе дали к исполнению, работа тебе не принадлежит, ты только вкладавашь в нее свой труд.

Не вижу противоречий. если работа нравится. Плюс как и писАл с плюшками. Я на работу как на праздник! :lol:
Труд он же облагораживает человека, все работы хороши выбирай на вкус ну и тд. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2263
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Чел с Европы писал, у них на работе пивко в холодильнике, лимит бутылка в день вроде, кроме пятницы. Пятница - безлимитница ))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
если работа нравится.

Так я с этим согласился.
И считал что вопрос закрыт.
А ты вернул вопрос в русло любви и обожанья. Работы.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3210
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну это не везде. раньше знаю на мерсе автоматы стояли. У меня в холодильнике на работе тоже лежит. Но это сегодня больше исключения.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2263
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас частенько планерки, прям как при совке, с одной разницей - компания заказывает гору вкусняшек. Во время планерки можно перекусывать, а сразу после нее - упарываться :lol: После планерки - пол-часа - час на разговоры о том о сем.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3210
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас частенько планерки, прям как при совке

та же фигня, только реже! ;-) Зато по курсам, семинарам всяким, всё за счёт фирмы, или клиента.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2263
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но это сегодня больше исключения.

Дык мы и говорим об исключительных случаях. Кому тут нужна обыденность )))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3995
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Европы писал, у них на работе пивко

Я тут про это давно писал. Тебя еще не было.
Когда в Германии когда был долгое время
был на разных заводах.
Пиво было только на одном, небольшом сборочном.
Стояли ящики с водой и пивом.
Во время паузы кто хотел, тот пил.
Не видел правда что кто то пил пиво, не обращал внимание.
Сами мы пили пиво.
На МБ точно пива не было.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3210
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На МБ точно пива не было.

В автоматах, за денюжку покупать нужно было.
Да и заводов у них много, может и не везде стояли.
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