Цитата: alex_60:

Но работа наемного работника-это то что тебе дали к исполнению, работа тебе не принадлежит, ты только вкладавашь в нее свой труд.

Не вижу противоречий. если работа нравится. Плюс как и писАл с плюшками. Я на работу как на праздник!

Труд он же облагораживает человека, все работы хороши выбирай на вкус ну и тд.