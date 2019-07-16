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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Рекламма - прищла... все по 1 евро?

Распродажа секондхенда..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16812
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все по 1 евро?

Неее, 99 центов, ещё - дешевле... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16812
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Распродажа секондхенда..

Это как,ты, свою новогоднюю шляпу -
купил и уже 6 лет - не снимаешь?... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16812
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все по 1 евро?

Вот это мороженное - 88 центов.8 штук.

Стоит оно 1.29 - ваще. Но тут жара 2
недели - была сильная,наверное очень
много - завезли, а теперь прохладно.
А холодильники нужно - освобождать.
Срок годности до ноября 2020 года.
У меня - не спортится... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3942
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня - не спортится

Да, теперь с бич пакетами чередовать можно, один день на обед бичпакет, на другой вафлю с мороженкой.
Много набрал?
А зачем ты их вообще набрал?

[Исправлено: alex_60, 16.07.2019 - 18:51]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3942
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тоже недавно было, сто тонн картошки по цене ноль тенге. Никто не брал почему то. Видать богато живем.
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