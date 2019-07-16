drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1444





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16812

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:01 Цитата: alex_60:

все по 1 евро?

Вот это мороженное - 88 центов.8 штук.



Стоит оно 1.29 - ваще. Но тут жара 2

недели - была сильная,наверное очень

много - завезли, а теперь прохладно.

А холодильники нужно - освобождать.

Срок годности до ноября 2020 года.

У меня - не спортится...