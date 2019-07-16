Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #969





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Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 18:20 Цитата: Обликоморале:

Думаешь не будет?

Никогда! Этот зубами вцепился, иначе почему бы ему не уйти? Проводит антинародную политику, выручает своих друзей, долларовых миллиардеров за счёт простых россиян. За одну только пенсионную реформу, если бы только у него была совесть, должен был уйти.Причем провели её подло, после выборов. Да и сейчас никого нормального в политику не пропускает.