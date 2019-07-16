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§ NG.kz
Бездорожье там, где должна быть дорога
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По кочкам и ямам приходится добираться от с. Караменды до с. Раздольного в Наурзумском районе автомобилистам. Видео, снятое на этой дороге, прислали на редакционный WhatsApp "НГ".
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§ андрей 117
Re: Бездорожье там, где должна быть дорога
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 16.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а еще хотят туризм развивать в Наурзумском р.не.соколиную охоту и т.д :-P
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* drakon
Бездорожье там, где должна быть дорога
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16806
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
туризм развивать в Наурзумском р.не.соколиную охоту и т.д

Так Соколы по дорогам - не ходят. Они - летают... :lol: :oops:
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§ Butch
Бездорожье там, где должна быть дорога
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.07.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сие есть комплексный подход. Тут вам и оффроад, и охота с птичкой. Из недоработок пожалуй пара общепитов на скорую руку, для Гастрономических Приключений где-нибудь посередь этого ///;-)

[Исправлено: Iney, 16.07.2019 - 14:40]
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