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§ NG.kz
Дорожный знак сбили на улице Каирбекова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это кто так ночью ехал, что так снес знак на полном ходу. Следов торможение не было на дороге. По-видимому, как ехал, так и въехал в знак пешеходный переход.
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* dandiv
Re: Дорожный знак сбили на улице Каирбекова
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 807
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 16.07.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Следов торможение не было на дороге
как и осколков от бампера
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§ drakon
Re: Дорожный знак сбили на улице Каирбекова
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16803
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
как и осколков от бампера

Значит бампер был - металлический... ;-)
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