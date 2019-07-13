drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1381





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16781

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:38 Цитата: alex_60:

Может это акция по отсрелу котов,

Алекс, если здесь я тебя - отстрелю, мне

дадут года 2 - условно, а может и штраф.

Но если я твоего Матроса - отстрелю,

лет 6, не меньше...