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§ NG.kz
Ремонт идет, идет ремонт...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь о 21-ой школе по ул.л.Беды. Стояла она уродиной, мозоля глаз живущим рядом. Наконец-то у бюджета или власти дошли руки до ее ремонта. Казалось бы, живи и радуйся, народ округи. Если бы не одно НО.
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§ Elena93
Re: Ремонт идет, идет ремонт...
Elena93


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Сообщений: 1
Регистрация: 09.07.19
Отправлено: 09.07.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый #pro100tak, очень здорово, что Вас интересует процесс проведения капитального ремонта 21 школы г Костанай.
Хотим Вам сообщить, что ваше предложение, высказанное в статье, реализовано с первых дней капитального ремонта, так как это предусмотрено Законом РК « Об архитектурно-строительной деятельности в РК» ( утвержден ППР, в договор включены штрафные санкции за невыполнение работ в срок, установленный в договоре). Подрядчиком в соответствии с условиями договора предоставлен график выполнения работ, контроль за которым осуществляется совместно Заказчиком и лицом, осуществляющим технический надзор . В ПСД определен нормативный срок производства работ, который в данное время не нарушен .На сегодняшний день работы ведутся внутри здания. В связи с отсутствием у Вас доступа на строительную площадку , скорее всего Вы не можете знать время начала работ и окончания, поскольку за ходом строительных работ в школе вы наблюдаете снаружи.
Мы Вам рекомендуем не быть голословным, а обратиться к официальным лицам, которые смогут предоставить ответ о сроках реализации капитального ремонта школы .
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