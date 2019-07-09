Elena93 Re: Ремонт идет, идет ремонт... #1





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 09.07.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:32 Уважаемый #pro100tak, очень здорово, что Вас интересует процесс проведения капитального ремонта 21 школы г Костанай.

Хотим Вам сообщить, что ваше предложение, высказанное в статье, реализовано с первых дней капитального ремонта, так как это предусмотрено Законом РК « Об архитектурно-строительной деятельности в РК» ( утвержден ППР, в договор включены штрафные санкции за невыполнение работ в срок, установленный в договоре). Подрядчиком в соответствии с условиями договора предоставлен график выполнения работ, контроль за которым осуществляется совместно Заказчиком и лицом, осуществляющим технический надзор . В ПСД определен нормативный срок производства работ, который в данное время не нарушен .На сегодняшний день работы ведутся внутри здания. В связи с отсутствием у Вас доступа на строительную площадку , скорее всего Вы не можете знать время начала работ и окончания, поскольку за ходом строительных работ в школе вы наблюдаете снаружи.

Мы Вам рекомендуем не быть голословным, а обратиться к официальным лицам, которые смогут предоставить ответ о сроках реализации капитального ремонта школы .