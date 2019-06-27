/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Очередной выверт Казахтелекома		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Очередной выверт Казахтелекома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36102
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже несколько раз мне звонил телекомовский робот с напоминанием об уплате за телефон и наличии пени. Я на это не обращал внимания,т.к. оплата была произведена вовремя и, возможно,это просто ошибка. Но после очередного звонка решил выяснить, в чем же дело.
Читать новость

§ JereK
Re: Очередной выверт Казахтелекома
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 27.06.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оплачиваю или в хоумбанке или через этот сервис. И в ус не дую. :-)
Профайл

§ dandiv
Re: Очередной выверт Казахтелекома
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.06.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже через хоумбанк плачу, там комиссия 100 тенге, но зато удобно - нажимаешь узнать баланс, он подставляет необходимую сумму к оплате вплоть до тиинок, жмешь оплатить и оплачиваешь прям ту сумму, что необходимо
Профайл

§ bugsy
Re: Очередной выверт Казахтелекома
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 27.06.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начните уже отказываться от домашнего телефона казактелекома. вот тогда они подумают, а стоит ли наседать!
Профайл

§ bumerang
Re: Очередной выверт Казахтелекома
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 27.06.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Тоже через хоумбанк плачу, там комиссия 100 тенге

Буду банальным, но зачем платить хоуму комиссию, когда другой банк ее не берет?!))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 0
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх