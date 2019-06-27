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§ NG.kz
Третий «полицейский» - лишний
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае, в районе пешеходного перехода около здания по ул. Майлина, 2, недавно установили несколько «лежачих полицейских».
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§ Гога
Re: Третий «полицейский» - лишний
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
на участке в границах пр. Аль-Фараби и ул. Гоголя располагаются два гаражных кооператива Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=675&storyid=25355
-Там нет ни одного ГЭКа !! А вот от Гоголя до Дощанова есть . Надо город знать !
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§ alex_60
Третий «полицейский» - лишний
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3724
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мрак, каждый день там езжу.
не видел там "большое количество жителей города и области".
совести не хватает сказать что налоговики "попросили".
корячатся автобусы, грузовые...
ну закрыли бы улицу совсем.
налоговая же сидит.
а то навалили бугры непроездные.
//«приподнятых пешеходных переходов», которые располагаются выше дорожного покрытия на 10-15 см,///
он хоть понимает что означают эти цифры?

[Исправлено: alex_60, 27.06.2019 - 14:06]
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§ Гога
Третий «полицейский» - лишний
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.06.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и высота должна быть до 7 сантиметров !

[Исправлено: Гога, 27.06.2019 - 11:25]
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