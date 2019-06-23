Цитата: alex_60: У них везде же моют все улицы с порошком. Особенно в Бруклине. Не видел такого. Более того - это один из моментов, который меня неприятно удивил в NY и конкретно в Бруклине. Мусора довольно много, лично видел не раз - идет "коренной", пьет например кофе со льдом из Старбакса, допил - и выкинул стакан на обочину, как само собой. После дождя (в NY они довольно частые) - на перекрестках на решетках ливневок этот мусор скапливается, и там его собирают (тот что не уплыл). Ливневки кстати шикарные, луж практически нет.

Цитата: elektron:

Это Вы как турист, командировочный или как какое-то время там постоянно проживающий так думаете?

И первое, и второе и немного третье, плюс ближайшие родственники там не первый год.

Конкретно про бомжей: большое количество социальных служб, благотворительных фондов, околоцерковных организаций и т.д. работают с ними. Помимо еды и одежды - помогают с документами и какой-никакой работой. Но не всем это нужно видимо (мое субъективное мнение). Многие выбирают ночлег на лавочке в Central Park на Манхеттене, весь свой скарб перевозят в огромных сумках на тележке в метро (откуда, кстати, их никто не выгоняет).

Для пожилых - множество досуговых центров. Бесплатных, с питанием! Государство выплачивает пособие по уходу за пожилым, его можно тратить на сиделку. Причем - неважно гражданство и срок пребывания в стране, и работал ли пенсионер на государство вообще (с уплатой налогов). Вот этот "социализм" в "загнивающем капитализме" местами меня реально удивлял.