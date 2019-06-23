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Страница 8 из 9«1...6789»
§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36089
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ни одного бездомного или побирающегося не видел. В больших городах есть, но в нашей округе ни одного за 7 лет не встретил.


ну,это логично. им же жить надо,кушать.
им движняк для этого нужен. города покрупнее.
в Лисаковске, или на Красном Кордоне, к примеру ,тоже думаю нет бездомных и побирающихся.
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А где же казахстанские учёные? Не востребованы в прекрасном США?!


В РФ к вам уезжают, кстати в Гос. Думе на днях точнее 25 июня 2019 года в третьем чтении приняли законопроект предусматривающий иностранным специалистам получать российское гражданство в упрощенном порядке (Врачи, фармацевты, математики и инженеры, в том числе инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации и.т.д.).
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Переехал - меняй права.


а зачем? если прописки как таковой нет?
пусть штрафы на прежний адрес шлют.

[Исправлено: alex_60, 27.06.2019 - 10:24]
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в Лисаковске, или на Красном Кордоне, к примеру ,тоже думаю нет бездомных и побирающихся.

Я думаю, в Гренландии их на всю страну - ни одного, но поскольку я там не был - утверждать не стану. Только факты из собственной жизни и опыта.
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а зачем? если прописки как таковой нет?

Ну как мне объяснили, это со страховкой в случае аварии связано. Жена пару лет со старым адресом в правах проездила, потому что там фотку сразу делают, а у нее то прическа не та, то цвет волос, то макияж ей не нравится. Хочет красивая быть на правах )))
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пусть штрафы на прежний адрес шлют

Я уже и забыл, что это такое. Ни разу полиция не останавливала. Очень редко их вижу, а без причины не останавливают.
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я думаю, в Гренландии их на всю страну - ни одного,


на всю страну- это не так.
Гренландия то входит в состав Дании.
а датчане еще те трезвенники.
а датская молодежь- вообще самая пьющая в Европе.
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Я говорил насчет бездомных. А так то пьют везде, и у нас. Но пьяных я не видел, разницу улавливаете?
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Жена пару лет со старым адресом в правах проездила, потому что там фотку сразу делают


напомнило, у меня удостоверение личности, оно бессрочное.
менял паспорт, говорят давайте сразу и удостоверение поменяем ,
а нового образца на на десять лет выдается.
говорю, нет,не надо, я хочу быть вечно молодым и красивым на удостоверении.
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но пьяных я не видел, разницу улавливаете?


ну, у нас их тоже не видно,потому что штрафы,тюрьма..
если только бичи. но где я живу и хожу- их нет. не видел сто лет.
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А как же жалобы в одной из соседних веток на алкашей под окнами? :lol:
Вы живете в отличном месте. Кайрат стаер так и говорит. :-)
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас то одно не так, то другое, а как начинаем сравнивать - ваши беляши лучше наших бургеров, ваша демократия лучше нашей. Завидовать поневоле начинаю :lol:
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас то одно не так, то другое,


пост 94.

Цитата:
maxsaf:
ваша демократия


на 30 июня разрешили митинги в Нур-Султане и Алма-ате.
демократия.

[Исправлено: alex_60, 27.06.2019 - 10:59]
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* Yorik
Жизнь на обратной стороне Земли
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.06.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: У них везде же моют все улицы с порошком. Особенно в Бруклине.
Не видел такого. Более того - это один из моментов, который меня неприятно удивил в NY и конкретно в Бруклине. Мусора довольно много, лично видел не раз - идет "коренной", пьет например кофе со льдом из Старбакса, допил - и выкинул стакан на обочину, как само собой. После дождя (в NY они довольно частые) - на перекрестках на решетках ливневок этот мусор скапливается, и там его собирают (тот что не уплыл). Ливневки кстати шикарные, луж практически нет.
Цитата:
elektron:
Это Вы как турист, командировочный или как какое-то время там постоянно проживающий так думаете?

И первое, и второе и немного третье, плюс ближайшие родственники там не первый год.
Конкретно про бомжей: большое количество социальных служб, благотворительных фондов, околоцерковных организаций и т.д. работают с ними. Помимо еды и одежды - помогают с документами и какой-никакой работой. Но не всем это нужно видимо (мое субъективное мнение). Многие выбирают ночлег на лавочке в Central Park на Манхеттене, весь свой скарб перевозят в огромных сумках на тележке в метро (откуда, кстати, их никто не выгоняет).
Для пожилых - множество досуговых центров. Бесплатных, с питанием! Государство выплачивает пособие по уходу за пожилым, его можно тратить на сиделку. Причем - неважно гражданство и срок пребывания в стране, и работал ли пенсионер на государство вообще (с уплатой налогов). Вот этот "социализм" в "загнивающем капитализме" местами меня реально удивлял.
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
стаер так и говорит.


он про нас не говорит.неудобная тема.для него.
только в разрезе 90 и 10 процентов.
он говорит как в России все плохо, и как в Америке все прекрасно.
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