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§ NG.kz
Представители молодежного крыла «Жас Отан» на международной...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.06.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители молодежного крыла «Жас Отан» на международной научной конференции «30 лет лидерства» предложили установить в Алматы еще один памятник Нурсултану Назарбаеву. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

§ Гога
Представители молодежного крыла «Жас Отан» на международной...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 954
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем ??? Чтобы через несколько лет снести ?Опыт Туркмении ни о чем не говорит ? У нас другой путь ??

[Исправлено: Гога, 26.06.2019 - 16:40]
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§ maxsaf
Re: Представители молодежного крыла «Жас Отан» на международной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основателю какого государства???
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§ elektron
Представители молодежного крыла «Жас Отан» на международной...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3089
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.06.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Представители молодежного крыла «Жас Отан» на международной научной конференции «30 лет лидерства» предложили установить в Алматы еще один памятник Нурсултану Назарбаеву.//



Ну как не поддержать? :-x
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