drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1161





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16621

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:34 Вот это мне тоже - не понятно. Уже 9-й час,



а молоко, на завод ещё не увезли. Наверное-

скисло при такой жаре, а может доярки - забухали.

И ещё не всех коров подоили. Нарушили - график...