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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16619
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А это что там - маки?

Да. Операции "МАК- 2019", у нас-
не проводятся... :lol: :oops: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16619
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Жовтый цвет разлуки, дауш.

Не - знал,у нас тут все дарят-
жёлтые цветы.Надо Виталия Электроника-
спросить. Он молодой, наверное точно-
знает... :lol: :oops:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.06.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
жёлтые цветы



Жёлтые лилии, вроде бы, означают, что тому, кто их дарит, спокойно рядом с человеком, которому он дарит. Больше подходит для подарка жёнам. А вот розовые, красные и фиолетовые означают разные романтические чувства - от влюблённости до страсти. :-)

[Исправлено: таноми52, 25.06.2019 - 22:26]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16619
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
до страсти. :-)

Думаю,что страсть - красные...
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