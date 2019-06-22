Цитата: Обликоморале:

Ты хоть себе прикупил какую

А мне они - зачем? У меня свои художники - есть.



или - вот



Это моя внучка, ещё в детстве - написала,

когда в художественную школу - ходила.

Висят у меня - на кухне...