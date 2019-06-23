maxsaf Жизнь на обратной стороне Земли #27





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2057

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:13 Ну вы то беляши и самсу часто поди кушаете, знаете какими они должны быть в идеале. Так же и с бургерами. Не все они плохие, их тоже надо распробовать и понять. Я не говорю про фигню из субпродуктов. Есть очень даже неплохие. Надо их перепробовать кучу, чтобы понять, как и с беляшами. Мне например нравится куриный с перцем хабанеро, но тоже не всякий, а в определенных местах общепита. Там обязательно помидор, лист салата, особая смесь соусов, специи, ну и обязательно натурально выращенные без антибиотиков и стероидов.Если говядина - то ААА с сыром моцарелло и беконом впридачу к помидору и летусу. А есть и реально фигня, обхожу стороной, но для этого пришлось все их попробовать, чтобы найти что-то действительно достойное.