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§ NG.kz
Дерево упало на машину службы доставки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошло около 11 утра по адресу Чехова 23, возле магазина "Хороший". Об этом сообщает пользователь сайта Доставка на редакционный WhatsApp "НГ".
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§ maxsaf
Re: Дерево упало на машину службы доставки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2057
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.06.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс. Последствия приостановки кронирования?
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§ drakon
Дерево упало на машину службы доставки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16614
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Последствия

Подчистую - все деревья.
Будут нам машины - ломать... 8-) :-o
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§ Обликоморале
Дерево упало на машину службы доставки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6120
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Деревья то ладно.
У вас там истребители падают.
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