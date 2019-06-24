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§ NG.kz
Дети попрошайки заполонили Костанай
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36069
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По адресу Аль-Фараби 7 офис №2 находится организация, в которой каждое утро собираются дети подростки с 11 лет и до 17. Им в офисе раздают урны с фотографиями людей, нуждающихся в помощи.
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§ ZXC
Re: Дети попрошайки заполонили Костанай
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 24.06.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и не понятно, реальным людям собирают или опять очередной способ изъятия лишних денег у населения.
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§ antonK
Re: Дети попрошайки заполонили Костанай
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 24.06.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет пломб. Вообще странная "мода";
не верю я этим волонтерам
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§ olegggon
Re: Дети попрошайки заполонили Костанай
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 990
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.06.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет


Да и пломбы наверное не проблема. Утром поставил, вечером снял.
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§ drakon
Re: Дети попрошайки заполонили Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16611
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Сотрудники прокуратуры, законно ли собирают деньги и почему весь центр в детях-попрошайках?

Прокуратуре, Полиции, сейчас не до - этого.
Вдруг кто с плакатом на улицу - выйдет...
:lol: :oops:
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§ Обликоморале
Дети попрошайки заполонили Костанай
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6113
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, реально не замечал и не обращал на это внимание.
Правоохранительным органам сим безобразием надо действительно заинтересоваться.
НГ вы же можете сделать запросик куда следует.
Вот есть подозрение, что там дело не чисто.
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