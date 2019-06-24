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§ NG.kz
На ст. Тобол установлена мемориальная доска с именем ветерана Великой отечественной войны Назара Досумова
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36069
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мемориальная доска установлена на здании линейного отдела полиции, где много лет работал кавалер ордена Великой отечественной войны 2 степени, обладатель медали за взятие Германии,за оборону Кавказа Назар Абенович Досумов.
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§ drakon
Re: На ст. Тобол установлена мемориальная доска с именем...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16610
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это, что новое зданин ЛОВД - построили?
Помню,ЛОВД - было в здании Вокзала.
С торцевой стороны, левой... 8-)
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