elektron Сахара в Заречном продолжается #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3066

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:39 Просто цены поднять и вопрос решится сам собой.

Когда полив будет дороже самих помидоров, может и сознание придёт

о целевом использовании воды. Во первых как уже и писалось, можно собирать дождевую воду.

Во вторых, не плюя на остальных, до которых вода в дневное (или вечернее) время не доходит, можно поливать и в ночное время или заполнять те же ёмкости.

Вообще считаю расточительством.



[Исправлено: elektron, 22.06.2019 - 17:49]