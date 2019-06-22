/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сахара в Заречном продолжается		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сахара в Заречном продолжается
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36062
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На 10 дней хватило нашего обращения в акимат Костанайского района. Таинственное исчезновение воды продолжается. Со слов диспетчера ЗТЭК все насосы работают в штатном режиме, помочь ни чем не могут.
Читать новость

§ arman_kst
Re: Сахара в Заречном продолжается
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запасаться водой флягами. Бочка на тех.нужды.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Сахара в Заречном продолжается
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.06.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно на полив используют,поэтому давление падает.В ЗТБ норм и утром и вечером,но здесь центрального водопровода у многих раньше не было и поэтому в каждом доме есть скважина или колодец,я например поливаю только со скважины,сосед то же.В Заречном микрорайон новый,водопровод появился одновременно с строительством домов,возможно люди не стали заморачиваться со скважинами и поливают прям с центрального водопровода.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Сахара в Заречном продолжается
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.06.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Запасаться водой флягами. Бочка на тех.нужды.

Я на этот случай установил на крыше емкость пластиковую на 1000л,подключена она к домашней сети и если вдруг нет воды,открываешь краник и вода бежит так как будто она и не кончалась.Поначалу наливал её на всякий случай,но чё то пригодилась всего пару раз за 8 лет,сейчас и не наливаю уже.
Профайл

* maxsaf
Сахара в Заречном продолжается
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2047
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня тоже была емкость на 1500 литров, без дела. Имею и водопровод, и скважину, но чисто из любопытства приспособил емкость эту для сбора дождевой воды, ибо делов было на 5 минут. Удивился, как быстро емкость стала заполняться после каждого дождя. Теперь на полив огорода идет только дождевая вода, потребности полностью перекрываются этими запасами в перерывах между дождями. Рекомендую.
Профайл

* drakon
Сахара в Заречном продолжается
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16604
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.06.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня тоже была емкость

У меня есть 2 ёмкости по 200 литров.
Наполняются, и дождевая вода,для
расстений лучше, чем водопроводная... :lol:
Профайл

§ elektron
Сахара в Заречном продолжается
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3066
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто цены поднять и вопрос решится сам собой.
Когда полив будет дороже самих помидоров, может и сознание придёт
о целевом использовании воды. Во первых как уже и писалось, можно собирать дождевую воду.
Во вторых, не плюя на остальных, до которых вода в дневное (или вечернее) время не доходит, можно поливать и в ночное время или заполнять те же ёмкости.
Вообще считаю расточительством.

[Исправлено: elektron, 22.06.2019 - 17:49]
Профайл

§ elektron
Сахара в Заречном продолжается
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3066
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас уже не первое десятилетие и дома (по желанию конечно) строятся с ёмкостью в подвале, для набора дождевой воды, которая потом отфильтровывается и используется для туалета, стирки и других хоз. нужд. А водопроводная, уже для готовки, мытья посуды, питья и пр.
Профайл

§ Vital
Сахара в Заречном продолжается
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7733
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.19 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иностранцы наши немного недоговаривают))) ну мы то знаем все! То что они дождевую воду сначало используют по дому, сначало умоются, потом в этой воде постирают, посуду помоют, ну а уже остатки грядки на огороде польют. Поэтому они и держут по несколько тонн ёмкости для сбора воды. 8-)
Профайл

* maxsaf
Сахара в Заречном продолжается
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2047
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Лично у меня дождевая вода идет только на полив огорода. И не от безысходности, а по приколу ))) Да и огород особо не нужен, все в магазинах в изобилии, вкусно, дешево. Ну вот захотелось присоединиться к модному зеленому движению. Так то в водопровод вода чистая, и скважина. А пьем с бутылок :lol: зажрались :lol:
Профайл

§ elektron
Сахара в Заречном продолжается
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3066
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
ну мы то знаем все! То что они дождевую воду сначало используют

Да никто же и не сомневается! ;-) Сознательность то высокая, мусор сортируется и аккуратненько
вывозится на свалки или пункты переработки... Ну и так во всём
:lol:
Цитата:
maxsaf:
не от безысходности

Тут тоже не от безысходности, некоторые просто помешаны на защите окружающей среды. 8-)
Я вот на дачке от безысходности две ёмкости по 1000 литров держу. Водопровода нет :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 80
Пользователей: 2
Всего: 82

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх