alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1104





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3656

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:49 Цитата: drakon:

Не знаю,вот купил в субботу,вроде



когда в дойчланд был,с одноклассником едем ,он нас везет на нашу базу,

заедем говорит сейчас к дочери его на работу.

заехали, она вытаскивает коробок пять , в в каждой коробке по шесть

тетрапакетов по три литра в каждом.говорю куда нам столько..

сколько ко-то выпили до отьезда, остальное оставили родичам.

суть оказалась в том что эта фирма поставляет свежие соки в рестораны и кафе.

срок их хранения что то дней десять примерно.или даже меньше.

и если что отстается на фирме с днем-два до окончания этого срока,

фирма разрешает работникам за чисто символическую плату брать упаковки с соком себе.

в счет зарплаты.