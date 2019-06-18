elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1097





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3051

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:14 Цитата: drakon:

Жду участников дискуссии - у себя...

Ну ОМ не пьёт вроде, заявления звучали

А я хоть завтра! Не знаю как Алекс сможет, поддержу однозначно и его визит.