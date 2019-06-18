Цитата: alex_60:

вот так пишут в описании товара. в интернет магазине.

Не нашёл на русском ничего, а всё что с немецкого, переводится двояко.

Я лишь перевод на бутылке озвучил. Но как оказалось. По совещавшись с коренными,

можно так же двояко интерпретировать... Цитата: Обликоморале:

Тов. германцы, вы бы там между собой сначала определились)

При обсуждении, слово "определились" - контрпродуктивно!