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§ NG.kz
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана соответствовали демократическим стандартам?
Результаты опроса

§ Кушмурунец23
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Многие не лезут в политические дрязги, чтобы не нарваться на "не ваше дело!" И политологи в прошлые годы отмечали, что русскоязычные - самые лояльные по отношению к Назарбаеву, т.к. он всё таки явно не поощрял национализм.

В последнее время с меня тупо делают националиста. 7 кандидатов и все одной национальности. И это при том, что пока еще мы многонациональные.
Вот если бы один из кандидатов был бы по национальности немец. Очень интересно, как сложились бы результаты.
P/S: ну млин я и тупой :lol: :lol: :lol:
Ясен пень, Токаев бы все равно победил, примерно с таким же перевесом!
:lol: :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11627
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
твердо уверен что президентом нашей страны хотя бы лет на 10ть должен стать гражданин не "титульной" национальности.

По закону, президент должен в ИДЕАЛЕ владеть государственным языком. У нас днём с огнём не сыщешь таковых граждан "не титульной национальности" - их по всей стране единицы, а если попадаются - их продвигают.
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§ Кушмурунец23
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итак у нас вездеЦитата:
Кушмурунец23:
P/S: ну млин я и тупой :lol: :lol: :lol: Ясен пень, Токаев бы все равно победил, примерно с таким же перевесом! :lol: :lol: :lol:

Итак у нас везде, даже в моей любимой и уважаемой "НГ"
Лет семь, наверно, я активно посещаю этот портал, много чего написано мною , а все в простых "Пользователи" И комментов всего оказывается у меня 230.
Пора бы и "Полноправного" присвоить 8-)
Например, сегодня здесь я сделал пять комментариев, а на счетчике всего 230!
Вот такая вот вам наблюдательная комиссия :lol: :lol:
И кто в этом виноват? Ведь не Назарбаев, же с Токаевым?
:lol:
Ребята, уважаемые "НГ" это я пошутил! Спасибо вам!
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§ Кушмурунец23
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
По закону, президент должен в ИДЕАЛЕ владеть государственным языком. У нас днём с огнём не сыщешь таковых граждан "не титульной национальности" - их по всей стране единицы

Совхоз "Родина" в Целиноградском районе, островок социализма. Там "рулит" немец по национальности, он три языка в совершенстве знает. Считаю, что "если бы вдруг" то все 99% проголосовали за него :lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6108
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Совхоз "Родина" в Целиноградском районе, островок социализма.

Не "брат" российского Грудина?
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§ drakon
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16568
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
российского Грудина?

Грудинина... :lol: ;-)
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§ Обликоморале
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6108
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ога, буквы гдето потерялись.
Надеюсь российски миллионер-коммунист поймет и простит.
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§ Кушмурунец23
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не "брат" российского Груди

Нет, не брат. Этот совсем другой
У них акимша осетинка красавишна, образованная вроде как доктор наук или кандидат с Кокчетава, а ТОО Родина немец по национальности. Да, это наверно и не главное, главное что там вот такое "чудо"
Вт здесь можно посмотреть их сайт: https://www.toorodina.com/fotogalereya
:lol:
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§ drakon
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16568
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 17:43
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6108
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Флудишь?
Спецом шоб на модерацию кого то пристроить?
А тебе Мордор не приплачивает?
И перепутать О с 0, как то "Прости меня" совсем по стариковске.
Кстати, от Драга тебя же не колбасит.
Да и меня от сокращения в ОМ. :-P
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§ Обликоморале
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6108
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Этот совсем другой

Попозже загляну на ихний сайт.
А коротко словами нельзя сказать, чем он хорош?
акромя владения языков и акимши красавицы в ихнем селенье .. :lol:
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