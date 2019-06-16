Кушмурунец23 Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана... #17





(Пользователи) Сообщений: 239

Регистрация: 18.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:45 Итак у нас вездеЦитата: Кушмурунец23:

P/S: ну млин я и тупой Ясен пень, Токаев бы все равно победил, примерно с таким же перевесом! P/S: ну млин я и тупойЯсен пень, Токаев бы все равно победил, примерно с таким же перевесом!

Итак у нас везде, даже в моей любимой и уважаемой "НГ"

Лет семь, наверно, я активно посещаю этот портал, много чего написано мною , а все в простых "Пользователи" И комментов всего оказывается у меня 230.

Пора бы и "Полноправного" присвоить

Например, сегодня здесь я сделал пять комментариев, а на счетчике всего 230!

Вот такая вот вам наблюдательная комиссия

И кто в этом виноват? Ведь не Назарбаев, же с Токаевым?



Ребята, уважаемые "НГ" это я пошутил! Спасибо вам!