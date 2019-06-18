Козлов я Re: Кто спрятал землю? - аллею госслужбы реставрируют в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 323

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:11 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35228?1560845212 Интересно, что же они здесь сделают?! Источник:

Да всего лишь ототрут эту краску. А газон ,видимо, пересаживали. Поэтому и закрыт для укоренения травы. В прошлом году также делали по Энергетиков. И тряпка не порвана,а просто из-за дерева не сходится.

Вполне рядовой хозяйственный момент. Стоило ли целую заметку писать?