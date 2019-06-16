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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2024
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.06.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В кладовку - поставлю

Везет вам, у вас еще и место в кладовке свободное есть. :lol:
Нам, чтобы что-то новое поставить - надо как то от старого избавиться. Из за таких распродаж мы сьедать не успеваем ;-) :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16547
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Везет вам, у вас еще и место в кладовке свободное есть. :lol:

Да ещё домик, летний. Туда много - влазит... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6081
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.19 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Главное, вы в добром здравии и реактивность, шустрость, быстрота

И вам спасибо...тоже надеюсь зожить продолжаете и в легкоатлетичесих забегах участвовать не забываете..
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6081
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.19 - 06:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Телефонная связь по Вацапу, с Казахстаном_ есть, хотя качество плохое.

Ну с вашим дваджи разве можно ожидать другого? :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3640
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вчера купила 20 кг.томатов.


фото из магазина.помидоров. как всегда.
ты фуру с огурцами сфоткай. скажи, вот купил огурцов фуру,
буду солить на зиму.
конечно поверим.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16547
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
фото из магазина.помидоров. как всегда.

Тут - главное, цену - показать... :lol: :oops: :-P
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7732
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.06.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Там непонятно, какая цена. 66 евро за 1 кг? :-o :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16547
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
66 евро за 1 кг? :-o :lol:

Да, Виталя, есть и за 99 €,за 1 кг.

Но я не стал - покупать. Уже ничего-
не осталось, всё разобрали... :lol: :oops:
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* Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.06.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И вам спасибо...тоже надеюсь зожить продолжаете и в легкоатлетичесих забегах участвовать не забываете..


Обязательно, в основном на вело катаюсь, бегаю, без них трудно обойтись, но и специальные гимнастические упражнения помогают поддерживать форму. Физическая культура доставляет удовольствие, воодушевление, тренировки становятся праздником. Некоторые говорят: мы и так сильны, ловки и быстры как ракета, на.ига нам тренировки. Но есть ещё одно выражение: не бегаешь пока здоров, побегаешь за лекарствами когда заболеешь. Поэтому, в любом возрасте не стоит пренебрегать физкультурой.
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