таноми52 Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 761

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:26 Что подразумевается под "атмосферой, которая подавляла критическое мышление"? Мыслить можно ВСЕГДА, в том числе и критически. Другое дело, дадут ли вам эту критику реализовать...

Атмосфера на нашем избирательном участке была совершенно демократичная.

И вообще, север Казахстана, населённый русскоязычными, по большей части аполитичен. Так уж сложилось. Многие не лезут в политические дрязги, чтобы не нарваться на "не ваше дело!" И политологи в прошлые годы отмечали, что русскоязычные - самые лояльные по отношению к Назарбаеву, т.к. он всё таки явно не поощрял национализм.

На юге другое дело. Там очень популярен Косанов. И,как пишет колумнист /vlast.kz/ Мади Мамбетов, в двух из трёх избирательных участках, на которых он был наблюдателем, пусть с небольшим перевесом, но победил Косанов. Что многих натолкнуло на размышления.