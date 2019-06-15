Серый волк Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни. #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10226

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:25 Цитата: Menden1968: .Серый не строчи романы

Романы я пока ещё не умею



Цитата: Menden1968: с этой стороны его самого пешеходного перехода нету ещё при Союзе он был а как страна обрела независимость он стал не нужен



Почти всё верно. Только вот так это было:

Остановки были друг напротив друга и рядом с ними переход. Это все жившие в городе помнят.

Дальше остановок очень мало людей ходило. Ибо некуда в этом районе было, остановки доступны, переход рядом с ними. Длинный забор хлебозавода неинтересен, налоговой небыло здесь и нигде.

Дом печати не продали на кучу магазинчиков и фирмочек.

Переход на Беды был, но он упирался прямо в проезд погрузки дома печати, в этот проезд три машины утром заезжало за газетой Ленинский плуть, ещё не субъект бизнеса и раз в квартал бумагу привозили с станции.



Когда уже акиматские перенесли остановку, перенесли и переход подальше от перекрёстка.

Мозгов решить грамотно этот узел хорошо видно, что не хватило. Чтоб в дальнейшем хватало - найти подписавших акт приемки выполненных работ и осудить примерно, чтоб город не превращали в дикарский.

Найти ПСД и проверить качество проектирования реконструкции. Элементарная задача, это не кражу раскрывать без улик. Тут не только улики, но и все подписи фигурантов. Хотите, чтоб в городе и дальше была грязь, безумные переходы, деградация и посмешище - ничего не делайте.



[Исправлено: Серый волк, 16.06.2019 - 10:31]