Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1028





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6075

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:14 В Германии появился новый вид развода на деньги. Приходят мошенники к старикам представляются полицаями и начинают рассказывать,что развелось много мошенников,которые приходят к старикам и выманивают у них деньги. Поэтому лучше если вы нам деньги отдадите,а мы их спрячем...

И вас никто не сможем обмануть. Старики снимают со счета деньги и отдают. А это десятки тысяч евро...

Так что Дракоша вы там с Барбарой смотрите аккуратней