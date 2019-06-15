Butch Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни. #15





(Пользователи) Сообщений: 47

Регистрация: 17.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 21:33 А куда же делись яростные возгласы об "уникальности" придуманных только у нас правил?

Вот с последним Вашим постом я в очень большой мере согласен, водители у нас в среднем весьма не очень, и сами по-себе и вследствие коррупционных проявлений. Возможно действительно зебра вместо прерывистых линий могла бы иметь больший эффект.

Но вина ли в том только на чиновниках? Только ли им плевать на население? Да населению самому плевать на себя и на окружающих. И те же чиновники берутся из того же населения.



И для завершения дискуссии позволю себе две ремарки. Первая: зачастую вина за "сбитие" лежит и на пешеходе, поскольку пешеходы у нас встречаются ещё и похуже чем водители.

И вторая: поумерить бы Вам собственное ЧСВ. Будь я действительно сотрудником какой либо шпиёнской организации и имей заданием вынюхивать что-либо, я б уже через пару дней отчитался о том, что никакой опасности пользователи данного форума не представляют, вследствие очень слабых способностей сколько-нибудь взвешенно и убедительно аргументировать.

P.S.За подсказку о гугл мапс благодарю!!!!!