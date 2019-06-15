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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.06.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
О ОМ вернулся,


Тоже приветствую его возвращение! Думала, он ( а ещё Снайпер?) покинул форум навсегда.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3034
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
а ещё Снайпер?)

Этот походу навсегда как и одноимённый 112. в один день. Вот ведь совпадение... ;-)
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§ Серый волк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10225
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.06.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракону.
Фото:
https://i.ibb.co/dKm1nvL/ashausen-str3.jpg
https://ibb.co/XJYNmP3
[url=https://ibb.co/XJYNmP3]



ссылка на карту Google:
https://goo.gl/maps/Yx4xVLGzZx5rAsL16

[Исправлено: Серый волк, 15.06.2019 - 20:56]
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3034
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё Виктор, вот ты и под колпаком у Бормана. :lol: :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16538
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо. Тов. Серый волк. Вижу тут
свой садовый домик, справа, машина,
первая от дома.Барбару - напугал,
сказал, что за ней следят, когда я сплю... :lol: :oops:
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