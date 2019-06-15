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§ NG.kz
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на перекрестке Мауленова-Беды столкнулся с проводом который свисал чуть ли не до земли.Провод этот был подключен к светофору
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§ Серый волк
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10214
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.06.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А никто уже похоже не замечает чудес на фото.
Совсем одичали и привыкли наверное.


О том, что тут якобы пешеходный переход говорит устаревший знак на опоре с которой свисает оборванный провод.
Но Зебру видимо задрала коррупция, только штрихи белые как кости сожратой зебры остались. :-)

А где АСФАЛЬТ от тротуара до перехода через широкую четырехполосную магистральную улицу!!!!
Переходим и вуаля, упираемся в бордюрину за которой чернозём???

Наверное после дождей он хорошо жирнеет, как карманы чиновников? :-)


Вишенкой этого перехода в грязь ещё одно явление:
Под знаком перехода табличка обозначающая, что на этом переходе переходят дорогу слепые пешеходы. Представьте себе незрячего местного кота Базилио с палочкой. Перешел эту дорогу, а тут бац и нет тротуара - земля пошла грязная! :-)
Что он должен подумать, если правда не видит?
По виду это безобразие не в этом году образовалось.

Спрашивать, что должны подумать местные жители уже по всей видимости бесполезно. Наверное одичали полностью.
:-)
Да и на весь город оказался только один смелый житель способный спросить. Да и та девушка, с плакатом немой песни! :-)

Не хотят ли господа, оперативно выбегавшие из прокуратуры к девушке с плакатом, выбежать к этому перекрёстку и узнать кто и зачем украл асфальт перед этим переходом через оживленную многополосную магистральную для города улицу?

Кто украл краску на зебру, и сделал этот переход не только грязным, но и лишенным элементов бесопасности?

Или сюда выходить страшно?
Асфальт, он же не девушка с плакатом немой песни о демократии? Он уже наверное очень хорошо лежит, конвертированный, в кармане толстой пачкой? :lol:

Мне кажется чиновники этого города не только не хотят демократии, но они ещё и государство дискредитируют. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.06.2019 - 23:04]
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§ elektron
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3023
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Под знаком перехода табличка обозначающая, что на этом переходе переходят дорогу слепые пешеходы. Представьте себе незрячего с палочкой.

Так зрячих и тех сбивают, а слепому... Как боевое поле перейти будет.
По нормальному устанавливают светофор со звуковым сигналом.
Но видно не судьба.
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§ drakon
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16524
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.19 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Кто украл краску на зебру

Зачем там зебра? Незрячим или
слабовидящим, она - не нужна... :-o
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§ Butch
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.06.19 - 06:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

- Переход обозначен в соответствии с ПДД РК;
- Чернозём в Костанае это практически нонсенс. Уплотнёный супесчаный грунт(а он безусловно хорошо уплотнён пешеходами) в дождь "пожирнеет" только если по нему на танке проехать;
- В соответствии с теми же ПДД РК, незрячий пешеход может переходить проезжую часть в любом!!! месте. Таким образом перешагивание бордюра само по-себе будет означать для него что проезжую часть он пересек, вне зависимости от того что находится за бордюром;
- У нас предостаточно проблем в стране, которые можно выпячивать, без необходимости перевирать факты, или выказывать невежество и неспособность к логическому мышлению в вопросах законодательства и не только.
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§ Butch
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.06.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть единственное к чему можно придраться это отсутствие тротуарной дорожки от перехода до собственно тротуара. Но и здесь можно искать происки в том числе и инопланетян, а можно мыслить более приближённо к реальности. Этот перекресток вероятно не так давно стал регулируемым, о чем косвенно может свидетельствовать и способ запитки светофора посредством того самого провода. И если это действительно так, то переход мог находиться в совершенно другом месте. Однако существующая система выделения и расходования бюджетных средств такова, что для того чтобы сделать ту же дорожку нужно составить проект, обоснование проекта и провести это всё по всем инстанциям. А если предположить что эта дорога назначена к реконструкции или к капитальному ремонту, то попытка построить эту дорожку почти наверняка будет расценена как неэффективное расходование средств.Таким образом она совсем не обязательно лежит в чьём-либо кармане, она может затеряться в системных проблемах управления.
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